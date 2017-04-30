Трамп оценил способности Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о способностях лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, транскрипт опубликован в воскресенье, 30 апреля.

Трамп отметил, что на самом деле не хочет обсуждать Ким Чен Ына. «Люди спрашивают: "Он в своем уме?". Я понятия не имею», — заявил президент.

«Могу вам сказать то, что многим людям не нравится слышать, но он был молодым — 26 или 27 лет, — и к нему перешла власть от отца (Ким Чен Ира — прим. «Ленты.ру»), когда тот умер. Очевидно, ему приходится иметь дело с очень жесткими людьми, в особенности, с генералами», — отметил Трамп.

По словам главы государства, Ким Чен Ын смог принять власть, которой хотели завладеть другие. «Он смог сделать это. Несомненно, он довольно умный парень», — сказал хозяин Белого дома.

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В то же время Трамп считает, что разобраться с проблемой Корейского полуострова необходимо было уже давно. «Откровенно говоря, этим должна была заниматься не администрация [предыдущего главы государства Барака] Обамы», а 43-го президента США Джорджа Буша-младшего или 42-го — Билла Клинтона, подчеркнул Трамп.

Ранее 30 апреля сообщалось, что Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку «Мичиган» ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан.

Северная Корея ранее заявляла о готовности нанести превентивный удар по американским военным базам, если Вашингтон пойдет на политическую, экономическую или военную провокацию, направленную против Пхеньяна. Представитель генштаба армии КНДР пояснял, что «в случае агрессии США» будут атакованы военные объекты Соединенных Штатов в Японии и Южной Корее.

Ким Чен Ын стал фактическим руководителем КНДР после смерти своего отца, который скончался в декабре 2011 года.