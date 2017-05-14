ПВО на Дальнем Востоке привели в боевую готовность после пуска ракеты КНДР

Системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ракетным пуском КНДР; Россия понимает, что не является целью запуска, однако должна обезопасить себя от возможных инцидентов. Об этом в воскресенье, 14 мая, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости.

«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — сказал Озеров.

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Ранее в администрации США заявили, что ракетный пуск КНДР не может обрадовать Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей.

Запуск ракеты Северной Кореей был произведен в воскресенье, 14 мая, в провинции Пхёнан-Пукто, расположенной к северо-западу от столицы КНДР Пхеньяна. Ракета летела на протяжении получаса, пролетела около 700 километров и упала в Японском море между Корейским полуостровом и Японией. Неназванный американский чиновник сообщил о том, что падение произошло на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока.

Запуск, осуществленный в воскресенье, был первым ракетным испытанием КНДР за две недели.