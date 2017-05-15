Генсек ООН осудил баллистические испытания КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил испытание КНДР баллистической ракеты, проведенное накануне. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщается на сайте организации.

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«Это действие является нарушением резолюции Совета безопасности и представляет угрозу миру и безопасности в регионе», — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он добавил, что Гутерриш призывает Северную Корею обеспечить исполнение международных обязательств и вернуться на путь денуклеаризации.

Пхеньян провел испытание утром в воскресенье, 14 мая. Полет ракеты средней и большой дальности, запущенной из провинции Пхёнан-Пукто, продолжался полчаса, она преодолела около 700 километров и упала в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией. В КНДР заявили, что целью испытания была проверка возможности доставки этой ракетой «крупной тяжелой ядерной боеголовки».