Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты

КНДР заявила, что успешно испытала баллистическую ракету. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

За испытанием ракеты, управляемой системой высокоточного наведения, наблюдал лидер республики Ким Чен Ын. Он распорядился приступить к разработке еще более мощного стратегического оружия.

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Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что страна «сделает большой шаг вперед в этом направлении», чтобы в ответ на американскую военную провокацию отправить янки «подарочную упаковку» еще большего размера.

Ракета была выпущена утром в понедельник, 29 мая, из северокорейского прибрежного города Вонсан, в котором расположена военно-морская база. Баллистический снаряд летел в восточном направлении. В Токио заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

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