Высота полета запущенной в КНДР ракеты составила около 100 километров

Японские военные оценили высоту полета ракеты, запущенной в КНДР, в сто километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии. Время полета составило шесть минут, за это время ракета, идентифицированная как ракета типа Scud (НАТОвское обозначение советской ракеты Р-17), преодолела около 450 километров.

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Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск, опасности для РФ он не представлял, сообщает «Интерфакс». «Пуск был зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории», — сказал собеседник агентства.

Основу наземного эшелона СПРН в настоящее время составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж». Юго-восточное направление в системе СПРН прикрывает станция «Воронеж-ДМ», построенная в Алтайском крае близ Барнаула в 2013-2015 годах.

Об очередном запуске северокорейской ракеты сообщили в Сеуле в понедельник, 29 мая.