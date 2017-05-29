Россия осудила новый ракетный пуск КНДР

Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР, заявил первый замглавы МИД Владимир Титов. Его слова приводит ТАСС.

«Озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе», — сказал дипломат.

КНДР 29 мая произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). В Токио заявили, что, судя по всему, она упала в районе исключительной экономической зоны Японии.

По данным южнокорейских военных, ракета, которая была запущена из провинции Канвондо, преодолела около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море.

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В Минобороны Японии отметили, что максимальная высота полета составила 100 километров. «Скорее всего, это была проверка технических характеристик, какие-либо учения или форма протеста против международного давления на Северную Корею», — заявила глава японского военного ведомства Томоми Инада, которую цитирует ТАСС.

Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно зафиксировала пуск. «Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории», — информировал источник «Интерфакса».

В Сеуле и Токио назвали ракетный пуск нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Япония заявила «решительный протест»; Южная Корея подчеркнула, что испытания представляют «серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире». Обе страны намерены предпринять ответные действия. «Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН», — сказал японский премьер Синдзо Абэ.