Трамп обвинил Северную Корею в неуважении к Китаю

Президент США Дональд Трамп обвинил северокорейские власти в неуважении к Китаю. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Осуществив очередной запуск баллистической ракеты, Северная Корея показала глубокое неуважение к своему соседу Китаю. Но Китай старается изо всех сил!» — констатировал Трамп.

Ранее 29 мая сообщалось, что КНДР осуществила очередной ракетный запуск. По данным южнокорейских военных, снаряд, запущенный из провинции Канвондо, преодолел около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море. В Минобороны Японии отметили, что максимальная высота полета составила 100 километров.

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Замглавы МИД России Владимир Титов заявил об осуждении Москвой очередного испытания подобного рода. «Озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе», — сказал дипломат.

3 мая официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США и Северную Корею к началу диалога. «Первостепенная задача — снизить температуру и возобновить переговоры. Мы вновь призываем все причастные стороны сохранять спокойствие, перестать раздражать друг друга и усердно работать над созданием атмосферы диалога и взаимодействия», — заявил Гэн.

