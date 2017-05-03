Китай призвал США и КНДР к спокойствию

США и Северная Корея должны перестать раздражать друг друга и начать искать пути для диалога. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, его слова передает The Independent.

«Первостепенная задача — снизить температуру и возобновить переговоры. Мы вновь призываем все причастные стороны сохранять спокойствие, перестать раздражать друг друга и усердно работать над созданием атмосферы диалога и взаимодействия», — сообщил Гэн, призвав США и КНДР вернуться за стол переговоров.

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28 апреля глава МИД КНР Ван И предостерег мир от использования военной силы против КНДР и призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

В тот же день о возможности серьезного конфликта с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. «Мы бы с радостью решили все дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — посетовал американский лидер. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин делает все возможное для урегулирования корейского кризиса, однако «вполне возможно, что это просто нереально».