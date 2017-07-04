Абэ осудил запуск северокорейской ракеты и захотел поговорить о КНДР с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск КНДР баллистической ракеты провокацией и заявил, что попросит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять «более конструктивную» позицию по Северной Корее. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости.

«Северная Корея вновь провела пуск ракеты. КНДР игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия. Завтра я вылетаю в Гамбург на саммит стран G20, и там мы проведем трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также, пользуясь тем, что в форуме примут участие многие страны, я намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР», — сказал Абэ.

КНДР запустила баллистическую ракету около 9:40 по Сеулу (3:40 мск). Агентство Ёнхап указывает, что она пролетела более 930 километров и упала в в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.

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10 июня стало известно, что в ближайшее время в КНДР могут пройти испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что «испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики».

8 июня северокорейские военные осуществили запуск нескольких противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге.

