Россия разработала дорожную карту по решению проблемы КНДР

Москва разработала «дорожную карту» по решению проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.

Дипломат отметил, что конечной целью является «формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем Корейского полуострова, включая его денуклеаризацию».

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Моргулов также отметил, что Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что в дальнейшем позволит ему отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами, которые испытывают озабоченность в связи с происходящим на Корейском полуострове».

В начале июня Совбез ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи из-за испытания ракет.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда Северная Корея испытала несколько противокорабельных крылатых ракет.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к действиям, которые заставят Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.