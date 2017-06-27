Россия разработала дорожную карту по решению проблемы КНДР

Москва разработала «дорожную карту» по решению проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.
Дипломат отметил, что конечной целью является «формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем Корейского полуострова, включая его денуклеаризацию».
Моргулов также отметил, что Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что в дальнейшем позволит ему отказаться от своей ракетно-ядерной программы.
По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует «в координации с китайскими партнерами, которые испытывают озабоченность в связи с происходящим на Корейском полуострове».
В начале июня Совбез ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи из-за испытания ракет.
Последний пуск был проведен 9 июня, когда Северная Корея испытала несколько противокорабельных крылатых ракет.
Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.
Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к действиям, которые заставят Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.