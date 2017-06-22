КНДР посоветовала Южной Корее «не следовать за психопатом Трампом»

Пхеньян посоветовал Сеулу не идти в фарватере американской политики, которую формирует «психопат Трамп». Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на северокорейскую газету «Нодон Синмун».

«Южная Корея должна понять, что если она продолжит следовать за психопатом Трампом, то придет к катастрофе», — говорится в редакционной статье, которую цитирует издание (в онлайн-версии «Нодон Синмун» этот текст отсутствует). Северокорейские журналисты утверждают, что американский президент оказался в сложной ситуации и теперь пытается, педалируя идею превентивного удара по КНДР, завоевать внутриполитические очки.

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20 июня Дональд Трамп пообещал наказать КНДР за гибель американского студента Отто Вомбиера. «Судьба Отто лишь увеличивает решительность моей администрации сделать так, чтобы невинные люди больше не становились жертвами режима, не уважающего власть права и простое человеческое достоинство. США в очередной раз осуждают жестокость северокорейского режима, оплакивая его последнюю жертву», — заявил президент Соединенных Штатов.

О кончине Вомбиера стало известно ранее во вторник, 20 июня. Молодой человек умер в американской больнице. Врачи выяснили, что головной мозг студента был сильно поврежден. По мнению его родных, тюремщики в КНДР избивали 22-летнего юношу.

В марте 2016 года Вомбиер получил 15 лет тюрьмы в Северной Корее. Его обвинили в попытке украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне. В июне 2017 года власти КНДР освободили Вомбиера. При этом известно, что молодой человек около года находился в коме.