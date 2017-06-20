Маккейн обвинил КНДР в убийстве американского студента

Северокорейские власти виновны в убийстве американского студента Отто Фредерика Вомбиера. С таким заявление выступил американский сенатор Джон Маккейн, его слова во вторник, 20 июня, передает CNN.

«Давайте скажем прямо: Отто Вомбиер, гражданин США, был убит режимом Ким Чен Ына», — уверен он.

Заявление после гибели молодого человека выпустил и президент США Дональд Трамп. «Судьба Отто лишь увеличивает решительность моей администрации сделать так, чтобы невинные люди больше не становились жертвами режима, не уважающего власть права и простое человеческое достоинство. США в очередной раз осуждают жестокость северокорейского режима, оплакивая его последнюю жертву», — заявил глава государства.

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О кончине Вомбиера стало известно ранее во вторник. Молодой человек умер в американской больнице. Врачи выяснили, что головной мозг студента был сильно поврежден. По мнению его родных, тюремщики в КНДР избивали 22-летнего юношу.

В марте 2016 года Вомбиер получил 15 лет тюрьмы в Северной Корее. Его обвинили в попытке украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне. В июне 2017 года власти КНДР освободили Вомбиера.