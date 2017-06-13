Из северокорейской тюрьмы освободили студента из США

Власти Северной Кореи освободили из тюрьмы американского студента Отто Фредерика Вомбиера, приговоренного к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 22-летний молодой человек уже больше года находится в коме. «Ему срочно нужна качественная медицинская помощь на территории США», — рассказал бывший дипломат и политик Билл Ричардсон, принимавший участие в освобождении американца. По его словам, Пхеньян обязан объяснить, почему гражданин США находится в коме.

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16 марта 2016 года Вомбиер был приговорен к 15 годам заключения. Студент прибыл в КНДР 25 декабря из Пекина в составе туристической группы. Как было установлено, ночью 1 января он пробрался в служебное помещение пхеньянской гостиницы «Янгакто», предназначенной для иностранных туристов, и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Американец полностью признал свою вину. По словам Вомбиера, он стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР».

Осенью 2014-го власти Северной Кореи освободили гражданина США Джеффри Фоула, задержанного за то, что оставил Библию в гостинице, где проживал.