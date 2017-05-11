Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев

Северокорейские власти имеют полное право безжалостно наказывать американских граждан, задержанных на территории страны. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), содержание материала передает Reuters.

По данным ЦТАК, американские СМИ пытаются представить задержание двух граждан США на территории Северной Кореи как приглашение к своего рода торгам, однако это «чистое невежество». Как уточняет агентство, в ближайшее время будут обнародованы причины задержания американцев.

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Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан в субботу, 6 мая, по подозрению во «враждебных действиях» против государства. Он является одним из четверых американцев, находящихся под стражей на территории КНДР в данный момент.

До этого, в конце апреля, был задержан Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

Ранее северокорейским судом были признаны виновными в антигосударственных преступлениях 22-летний студент Отто Вомбиер и 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Вомбиера задержали в январе 2016 года и приговорили к 15 годам каторжных работ за попытку кражи пропагандистского плаката.

Два месяца спустя Ким Дон Чхоль был приговорен к 10 годам каторжных работ за подрывную деятельность. Ни один из них не появлялся на публике после вынесения приговора.