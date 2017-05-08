Белый дом выразил обеспокоенность в связи с арестом американца в КНДР

США выражают обеспокоенность в связи с задержанием американского гражданина властями Северной Кореи. Об этом, как передает Reuters, заявил в понедельник, 8 мая, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Это вызывает у нас обеспокоенность, и мы собираемся работать через посольство Швеции, через наш Госдепартамент, и добиваться освобождения задержанных там лиц», — заявил Спайсер журналистам.

Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан в субботу, 6 мая, по подозрению во «враждебных действиях» против государства. В настоящее время он четвертый американец, задержанный в КНДР.

До этого, в конце апреля, был задержан Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

Пхеньянский университет науки и техники был основан христианами-евангелистами и открыт в 2010 году. Как правило, его студентами являются дети представителей элиты страны. В учебной программе есть предметы, которые когда-то считались табуированными в КНДР, — например, рыночная экономика.

Ранее северокорейским судом были признаны виновными в антигосударственных преступлениях 22-летний студент Отто Вомбиер и 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Вомбиер был задержан в январе 2016 года и приговорен к 15 годам каторжных работ за попытку кражи пропагандистского плаката. Два месяца спустя Ким Дон Чхоль был приговорен к 10 годам каторжных работ за подрывную деятельность. Ни один из них не появлялся на публике после вынесения приговора.