Умер отпущенный из северокорейской тюрьмы американский студент

Американский студент Отто Фредерик Вомбиер, приговоренный в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат и отпущенный на родину в июне 2017 года, скончался в США. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщила семья покойного, Вомбиер умер в больнице Цинциннати. «К сожалению, из-за того, как ужасно, причиняя мучения, обращались с нашим сыном северокорейцы, иного исхода быть не могло», — говорится в сообщении.

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Родственники утверждают, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. Врачи установили, что головной мозг студента сильно поврежден, он не понимал обращенной к нему речи и не мог совершать осмысленных движений.

22-летний молодой человек больше года находился в коме. Пока остается неясным, какое лечение ему обеспечивали в заключении. В Пхеньяне заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма. Семья в это верить отказывается.

16 марта прошлого года Вомбиер был приговорен к 15 годам заключения. Он прибыл в Северную Корею 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Как было установлено, ночью 1 января он пробрался в служебное помещение пхеньянской гостиницы «Янгакто», предназначенной для иностранных туристов, и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

Американец полностью признал свою вину и заявил, что стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР».

В середине июня Вомбиер был отпущен «из гуманитарных соображений».