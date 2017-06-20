Турфирма отказалась посылать американцев в КНДР после смерти студента из США

Находящаяся в Китае турфирма Young Pioneer Tours, отправлявшая американцев в КНДР, намерена отказаться от такой практики после смерти студента Отто Фредерика Вомбиера. Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на странице компании в Facebook.

Как подчеркнули в Young Pioneer Tours, ранее задержания граждан США в Северной Кореи не приводили к таким последствиям. «Теперь же опасность для американцев при посещении Северной Кореи стала слишком серьезной», — отметили сотрудники турфирмы.

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Они также назвали ужасными условия содержания Вомбиера в лагере в КНДР и подчеркнули, что такая трагедия не должна повториться. Представители Young Pioneer Tours рассказали, что постоянно обращались к северокорейским властям с просьбой о встрече с Вомбиером, но им отказывали, заверяя, что со студентом все в порядке.

«С учетом всех этих фактов и трагического финала данной истории мы больше не намерены организовывать туры для граждан США в КНДР», — резюмировали в Young Pioneer Tours.

О кончине Вомбиера стало известно ранее во вторник. Молодой человек умер в американской больнице. Врачи выяснили, что головной мозг студента был сильно поврежден. По мнению его родных, тюремщики в КНДР избивали 22-летнего мужчину.

В марте 2016 года Вомбиер получил 15 лет тюрьмы в Северной Корее. Его обвинили в попытке украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне, организованного с помощью Young Pioneer Tours. В июне 2017 года власти страны освободили Вомбиера.