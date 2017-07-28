Минобороны России раскрыло подробности полета запущенной в КНДР ракеты

Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) отслеживала полет ракеты, запущенной с территории КНДР. В Минобороны пояснили, что речь идет о баллистической ракете средней дальности, передает РИА Новости.

«Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17.40 мск с ракетного полигона "Тончандон", отслеживался средствами СПРН», — говорится в сообщении. В оборонном ведомстве уточнили, что снаряд был запущен в направлении от границ России и не представлял опасности.

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По данным Минобороны, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Ранее 28 июля японские СМИ сообщили о вероятном пуске очередной ракеты в КНДР. Позднее эту информацию подтвердили южнокорейские военные.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, она пролетела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Через 39 минут после старта она точно поразила цель.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.