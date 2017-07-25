СМИ узнали об очередном ракетном запуске КНДР

Северная Корея может произвести очередной ракетный запуск в течение ближайшей недели. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает телеканал CNN.

Источник канала в Пентагоне заявил CNN, что американская разведка обнаружила на северо-западе КНДР перевозившие оборудование для запуска баллистических ракет транспортные средства. Отмечается, что 14 мая именно из этой местности Пхеньян запустил баллистическую ракету.

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Указывается также, что вероятной датой запуска ракеты является 27 июля — в этот день в КНДР отмечают национальный праздник в честь окончания Корейской войны.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, она пролетела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Через 39 минут после старта она точно поразила цель.

14 мая в КНДР был произведен очередной ракетный пуск. Как сообщило агентство ЦТАК, цель испытания — проверка возможности доставки этой ракетой «крупной тяжелой ядерной боеголовки». Полет снаряда, запущенного из провинции Пхёнан-Пукто, продолжался полчаса, он преодолел около 700 километров и упал в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет превентивный удар.