Трамп пообещал «так или иначе» решить ядерно-ракетную проблему КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема ядерной и ракетной программ КНДР будет решена «тем или иным образом». Об этом он рассказал в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

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«Это может занять больше времени, чем хотелось бы мне и вам, но в итоге так или иначе будет успех», — сказал Трамп, добавив, что высоко ценит действия Пекина по отношению «к чрезвычайно существенной проблеме в лице Северной Кореи, с которой надо что-то делать». Трамп призвал китайского лидера использовать экономические рычаги, чтобы оказать давление на Пхеньян.

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что для разрешения ситуации на Корейском полуострове необходимо действовать прагматично и аккуратно. За день до этого Трамп пригрозил Северной Корее жесткими мерами в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты

4 июля Москва и Пекин опубликовали совместное заявление, в котором предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. Это произошло после сообщения северокорейских властей об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты.