Военные США и Южной Кореи ответили на ракетный пуск КНДР

Американские и южнокорейские военные в ответ на испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Армии США.

Военные провели ракетные стрельбы в акваторию территориальных вод Южной Кореи. Были задействованы американские тактические ракетные комплексы (ATACMS) и южнокорейские ракеты Hyunmoo II.

Ранее 5 июля власти КНДР объявили о том, что МБР, испытанная 4 июля, способна нести большую ядерную боеголовку. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в свою очередь подтвердил намерение Пхеньяна разработать ракету, которая могла бы ударить по материковой части США в текущем году.