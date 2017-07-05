Северная Корея задумала нанести ракетный удар по США в 2017 году

Северная Корея объявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая способна нести большую ядерную боеголовку. Об этом сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание недавно разработанной МБР дополнило возможности Пхеньяна относительно стратегического вооружения, включающего в себя атомные и водородные бомбы. Также он подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по материковой части США в текущем году, передает Bloomberg.

Между тем в Вашингтоне призвали к глобальным действиям в связи с пуском северокорейской МБР. В заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона говорится, что все страны должны публично продемонстрировать КНДР, что разработка ядерного оружия приведет к последствиям.

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Также стало известно, что Совет Безопасности ООН по запросу Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии проведет открытое заседание для обсуждения ракетного испытания Пхеньяна. Как сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство США при ООН, сессия состоится 5 июля в 15:00 (22:00 мск).

4 июля северокорейские власти отчитались об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Пхеньяна, ранее не испытывавшаяся ракета «Хвасон-14» пролетела 933 километра, достигла высоты 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта.

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.