Путин и Си Цзиньпин договорились сообща работать над ситуацией с КНДР

Москва и Пекин будут совместно работать над разрешением ситуации на Корейском полуострове, чтобы обеспечить мир и стабильность в северо-восточной Азии. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС во вторник, 4 июля.

«Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея», — сказал Путин.

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Лидеры двух стран призвали международное сообщество поддержать их позицию. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и КНР, текст которого размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров также обменялись мнениями по сирийскому урегулированию и перспективах реализации договоренностей по иранской ядерной программе. Российский президент констатировал, что Москва и Пекин придерживаются очень близких позиций по основным международным проблемам. «Мы намерены и дальше наращивать внешнеполитическую координацию», — подчеркнул он.

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин наградил Си Цзиньпина высшей государственной наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.