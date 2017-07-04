Путин оценил гуманитарное сотрудничество России и Китая

Россия и Китай успешно реализуют совместные гуманитарные проекты, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов двух стран. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 4 июля.

Путин особо выделил работу Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, который планирует в этом году реализовать 180 различных проектов. Он выразил надежду, что он «будет также творчески, по-новаторски выполнять свою важную миссию — способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедства между народами наших государств».

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Президент также отметил деятельность Общества российско-китайской дружбы и деловых советов двух стран. Кроме того, он обратил внимание на проходящий в Москве российско-китайский медиафорум. Представители СМИ двух стран «вносят существенный вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепления международных позиций России и Китая», подчеркнул глава государства.

Ранее во вторник Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры государств обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.

Членов китайской делегации угостили блюдами русской кухни — в частности, крем-супом из сморчков и оладьями с черной икрой. В меню также вошли салат из морских гребешков, шербет из хурмы, свиная вырезка с картофельным муслином и филе лосося с морковным. На десерт подали мороженое из горького шоколада.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались в июне в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).