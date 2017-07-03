Визит Си Цзиньпина в Москву начался с неформального ужина с Путиным

Российский президент Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который приехал в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 июля.

Лидеры обменялись рукопожатиями, основная часть их встречи была закрыта от журналистов. Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у лидеров двух стран запланирован неформальный ужин.

Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят в том числе и вопросы двустороннего сотрудничества.

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По итогам визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится два дня, будет утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы, отмечал Ушаков.

«Наш президент вручит Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного, — рассказал также представитель Кремля. — [Он] награждается им за выдающиеся заслуги перед народами России и Китая.

Лидеры России и Китая в последний раз встречались в начале июня в Астане, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе переговоров российский президент заявил, что визит председателя КНР — главное событие в отношениях Москвы и Пекина в этом году.