Президент России выступил в поддержку проекта «Один пояс — один путь»

Россия поддерживает проект «Один пояс — один путь» и будет активно в нем участвовать вместе с партнерами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в понедельник, 15 мая, президент Владимир Путин в ходе «круглого стола» во второй день проходящего в Пекине форума, посвященного проекту.

По словам главы государства, важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно.

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Задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках проекта являются масштабными, но и непростыми в реализации, отметил Путин.

Создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой президент назвал актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и в других регионах мира.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века). В мероприятии участвуют лидеры 29 стран.