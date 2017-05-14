Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики (КНР) Пекин с двухдневным визитом. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает ТАСС.

Из столичного аэропорта Шоуду, где приземлился борт №1, российский лидер сразу же направится в Национальный конгресс-центр, где должно состояться открытие международного форума «Один пояс — один путь». Визит Путина в КНР запланирован на два дня — 14 и 15 мая.

Материалы по теме Друг приехал издалека Чем завершились поездки Владимира Путина в Ташкент и Пекин

На саммит съехались 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. На церемонии открытия выступят председатель КНР Си Цзиньпин, Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ожидается, что российский президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-участников форума, в частности, с президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

20 ноября прошлого года Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что в мае 2017 года намерен посетить Китай. По итогам переговоров стороны констатировали, что двустороннее взаимодействие развивается успешно.