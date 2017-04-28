Китай опроверг заявление США об изоляции России в ООН

Китай опроверг заявление пресс-службы Белого дома об изоляции России в ООН. Об этом сообщает «Российская газета».

«Это мнение американской стороны, — заявил на встрече с журналистами директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь. — У наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества. Наши лидеры уже давно достигли таких договоренностей. Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится».

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Ранее пресс-служба Белого дома распространила справку, в которой в качестве одного из достижений президента Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти называется «изоляция России в ООН». По мнению составителей документа, после нескольких лет «провальной дипломатии» президент противостоит странам, угрожающим национальной безопасности США. Как говорится в справке, Трамп «еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином». Авторы документа утверждают, что президент работает, «чтобы изолировать Северную Корею».