В Белом Доме назвали успехом Трампа «изоляцию России в ООН»

«Изоляцию России в ООН» американская администрация сочла одним из достижений президента Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти. Такие данные, как передает ТАСС, содержатся в распространенной Белым домом справке, где излагаются считающиеся позитивными итоги работы Трампа в сфере безопасности за первые три месяца.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

По мнению составителей документа, после нескольких лет «провальной дипломатии» президент противостоит странам, угрожающим национальной безопасности США.

Упоминается, в частности, «быстрый и решительный приказ» о нанесении удара по сирийской военно-воздушной базе Шайрат, с которой, как утверждают США, была совершена химическая атака силами правительства Башара Асада.

Кроме того, как говорится в справке, Трамп «еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином».

Материалы по теме Пацан сказал, пацан не сделал Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы

Авторы документа напомнили, что Трамп ввел новые санкции в отношении Сирии и Ирана. Также президент работает, «чтобы изолировать Северную Корею».

По данным Белого дома, президент за первые месяцы работы в своей должности провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.

В четверг, 27 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли призвала членов Совбеза надавить на Москву. «Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим, — напомнила она. — На самом деле это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим. Все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию, потому что они могут положить этому конец, если захотят».

