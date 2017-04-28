В Белом Доме назвали успехом Трампа «изоляцию России в ООН»

«Изоляцию России в ООН» американская администрация сочла одним из достижений президента Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти. Такие данные, как передает ТАСС, содержатся в распространенной Белым домом справке, где излагаются считающиеся позитивными итоги работы Трампа в сфере безопасности за первые три месяца.
По мнению составителей документа, после нескольких лет «провальной дипломатии» президент противостоит странам, угрожающим национальной безопасности США.
Упоминается, в частности, «быстрый и решительный приказ» о нанесении удара по сирийской военно-воздушной базе Шайрат, с которой, как утверждают США, была совершена химическая атака силами правительства Башара Асада.
Кроме того, как говорится в справке, Трамп «еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином».
Авторы документа напомнили, что Трамп ввел новые санкции в отношении Сирии и Ирана. Также президент работает, «чтобы изолировать Северную Корею».
По данным Белого дома, президент за первые месяцы работы в своей должности провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.
В четверг, 27 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли призвала членов Совбеза надавить на Москву. «Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим, — напомнила она. — На самом деле это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим. Все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию, потому что они могут положить этому конец, если захотят».