Постпред США призвала Совбез ООН надавить на Россию

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности ООН надавить на Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим, — напомнила Хейли. — На самом деле это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим. Все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию, потому что они могут положить этому конец, если захотят».

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12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные президенту Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг. Тем не менее в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.