Постпред США при ООН рассказала об оценке Трампом проблемы России

Президент США Дональд Трамп видит в России проблему. Об этом заявила постоянный представитель этой страны при ООН Никки Хейли, ее слова передает ресурс News24.

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«Я вдалбливала это России уже столько раз, что не могу припомнить точное число: если они делают что-то плохое, мы молчать не будем. То, что они сотворили с Крымом и Украиной... И как они покрывали Асада — вот по всем этим вещам мы им спуску не дадим», — пояснила Хейли.

По ее словам, она говорила с Трампом и он склонен считать Россию проблемой.

Хейли пояснила, что все ждут от президента жестких слов в адрес Москвы, а смотреть нужно на его действия. 16 марта она заявляла, что США никогда не должны доверять России, однако тогда отмечалось, что ее слова противоречат мнению Трампа.