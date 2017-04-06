Клинцевич сравнил постпреда США при ООН с древнеримским политиком

Заявления постпреда США при ООН Никки Хейли на международных площадках о том, что Россия является проблемой, не способствуют налаживанию диалога между странами. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Парламентская газета» в четверг, 6 апреля.

По его мнению, Хейли, которая озвучила данный тезис накануне на заседании Совбеза, не стоит считать себя главным специалистом по России в американской администрации.

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Сенатор напомнил, что ранее Хейли критиковала Россию на ежегодном форуме «Женщины в современном мире». «Поневоле вспоминается древнеримский политик Катон Старший, который каждую свою речь в сенате, независимо от ее содержания, заканчивал словами: "Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен"», — добавил Клинцевич.

5 апреля Хейли сообщила, что американский президент Дональд Трамп склонен видеть в России проблему. «То, что они сотворили с Крымом и Украиной... И как они покрывали Асада — вот по всем этим вещам мы им спуску не дадим», — пояснила свои слова представитель администрации США.

В середине марта она заявила, что не стоит легкомысленно относиться к российской угрозе.

Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов утвердил Хейли в качестве посла в ООН в конце января. В то же время некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу отсутствия у нее опыта работы в сфере внешней политики.

Марк Порций Катон, известный также как Катон Старший (234-149 до н. э.), — древнеримский государственный деятель и писатель.