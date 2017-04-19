Постпред США в ООН предрекла новые кризисы в Иране, КНДР и на Кубе

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что следующие крупные международные кризисы могут возникнуть в КНДР, Иране и на Кубе из-за массовых нарушений прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, когда государство начинает систематически попирать права человека, это знак, красный флаг, один из самых явных индикаторов грядущей нестабильности и насилия, которые перетекут через границы. «Неудивительно, что самые жестокие режимы также являются самыми злостными нарушителями прав человека», — заявила Хейли, приведя в пример КНДР, Сирию, Мьянму и Бурунди.

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Как считает постпред США, следующий международный кризис может вполне прийти из мест, где нарушения прав человека повсеместно игнорируются. «Возможно, это будет Северная Корея, Иран или Куба. Мы не знаем, где начнется следующее восстание против нарушений основополагающих прав человека, но мы знаем из истории, что они грядут,» — сказала она.

Хейли предупредила, что если Совбез ООН не будет серьезно относиться к нарушениям прав человека, то они могут разрастись до настоящих вызовов миру и безопасности.

16 января правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) объявила избранного президента США Дональда Трампа «угрозой правам человека». В докладе организации говорилось, что победа Трампа стала результатом «предвыборной кампании, изобиловавшей мизогинной (то есть содержащей элементы презрения и ненависти в отношении женщин — прим. «Ленты.ру»), ксенофобской и расистской риторикой».