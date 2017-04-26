Путин прокомментировал предстоящую встречу с председателем КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине поддержит беспрецедентный уровень российско-китайских отношений. Его слова приводит ТАСС в среду, 26 апреля.

«Ближайший контакт у нас намечен с председателем Си Цзиньпинем 14-15 мая в рамках международной конференции, которую проводит китайское руководство и которая направлена на развитие экономического сотрудничества в регионе и в мире», — сказал Путин на встрече с руководителем канцелярии центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Чжаньшу.

Российский лидер также попросил Чжаньшу передать председателю Китая самые наилучшие пожелания.

В свою очередь Ли Чжаньшу поблагодарил Путина за возможность встречи и отметил, что в настоящее время российско-китайские отношения «приобрели зрелый устойчивый характер».

В конце марта российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что укрепление внешнеторговых связей с КНР остается для России незыблемым приоритетом. Он также подчеркнул, что в Москве удовлетворены развитием сотрудничества с Китаем.

20 ноября прошлого года Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что в мае 2017 года намерен посетить Китай. По итогам переговоров стороны констатировали, что двустороннее взаимодействие развивается успешно.