Рогозин назвал связи с Китаем приоритетом для России

Укрепление внешнеторговых связей с КНР остается для России незыблемым приоритетом, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС в среду, 29 марта.

«Мы настроены на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, которое отвечало бы коренным интересам народов обоих государств», — сказал Рогозин на встрече председателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств.

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Он также подчеркнул, что в Москве удовлетворены развитием сотрудничества с Китаем.

Следующие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут 14-15 мая на полях международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, рассказал вице-премьер. Он напомнил, что в прошлом году состоялось пять встреч лидеров государств.

20 ноября прошлого года Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что в мае 2017 года намерен посетить Китай. По итогам переговоров стороны констатировали, что двустороннее взаимодействие развивается успешно.