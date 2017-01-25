Адмирал Комоедов предложил подумать над созданием военного союза с КНР

России и Китаю стоит задуматься о создании военного союза, если отношения с Соединенными Штатами у обеих стран не улучшатся. Такое предложение в беседе с «Лентой.ру» озвучил адмирал Владимир Комоедов, в прошлом созыве Госдумы возглавлявший комитет по обороне.

«Пора России и Китаю уже договориться о чем-то. Если не будут улучшаться отношения с США, то, может, стоит вообще о военном союзе подумать», — сказал Комоедов, напомнив, что бывший президент США Барак Обама позиционировал Россию и КНР как главных своих соперников. «Тогда все встанет на свои места», — подчеркнул он.

Комментируя информацию о размещении Китаем баллистических ракет в приграничной провинции, адмирал отметил, что разговор об этом может состояться только между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Во вторник, 24 января, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что более серьезную для России угрозу представляют действия НАТО и американских военных на территории постсоветского пространства. О размещении ракетных комплексов в провинции Хэйлунцзян, по его мнению, беспокоиться не нужно.

В то же время первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин призвал серьезно отнестись к этой информации и сделать определенные выводы, «в том числе по передислокации».

О переброске китайских межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в северо-восточную провинцию Хэйлунцзян сообщила газета Global Times. Военные эксперты предположили, что это связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ. При этом некоторые СМИ считают, что поводом для размещения ракет послужили «провокационные заявления» президента Соединенных штатов Дональда Трампа, который ранее раскритиковал военную активность КНР в районе Южно-Китайского моря.