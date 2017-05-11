Посол анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит Россию с официальным визитом. Об этом рассказал российский посол в Китае Андрей Денисов, сообщает ТАСС.

Материалы по теме «В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть» Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями

Дипломат также указал, что первая встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2017 году состоится на полях форума «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 14–15 мая. «Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию», – цитирует агентство главу дипмиссии.

Он отметил, что двусторонние контакты продолжатся и в течение года: в сентябре в китайском городе Сямэнь состоится саммит БРИКС, а затем президент России и председатель КНР смогут встретиться на саммите АТЭС во Вьетнаме.

20 ноября прошлого года Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что в мае 2017 года намерен посетить Китай. По итогам переговоров стороны констатировали, что двустороннее взаимодействие развивается успешно.