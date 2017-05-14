Путин встретился с Си Цзиньпинем и поговорил с четырьмя президентами

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине, где 14-15 мая проходит международный форум «Один пояс — один путь». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств обсудили растущую напряженность на Корейском полуострове, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация и как растет напряженность», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Путин «на ногах» встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс». По словам Пескова, политики кратко переговорили в продолжение сочинского диалога. Вместе с ними об итогах недавнего раунда астанинского процесса по Сирии побеседовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Также российский лидер пообщался с президентами Узбекистана и Киргизии, добавляет ТАСС. Как пояснил представитель Кремля, с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым Путин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Еще одним собеседником президента России стал премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат.