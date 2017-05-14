Путин сыграл на рояле мелодии песен о двух российских столицах

Видео: Zlovredkin / YouTube

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 мая, в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина сыграл на рояле мелодии популярных песен о двух российских столицах.

Сначала глава государства сыграл мелодию посвященной его родному городу «Вечерней песни» («Слушай, Ленинград...»), вслед за ней — «Московские окна».

Путин прибыл на форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине 14-15 мая. В нем участвуют лидеры 29 стран.