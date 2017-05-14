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Затянули пояс

Переговоры Путина в Пекине прошли как по шелку

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Пекине 14 мая стартовал форум «Один пояс — один путь». В китайскую столицу съехались представители более ста стран, включая множество азиатских и некоторых европейских лидеров. Российская делегация в этот день не планировала подписывать крупные соглашения, что создало удивительно легкую атмосферу: президент Владимир Путин играл на рояле, а его министры рассказывали друг другу анекдоты и подшучивали над журналистами. О том, как прошел первый день форума, — в материале «Ленты.ру».

Видео: Zlovredkin / YouTube

Если в комнате стоит рояль, значит, кто-то на нем должен сыграть. По всей видимости, так решил Владимир Путин, ожидая встречи с хозяином форума Си Цзиньпином. Некоторое время он перебирал документы, а затем подсел к инструменту и сыграл, что знал: про негасимый свет московских окон и вольный город над Невой: «Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою». И все действительно прошло почти задушевно.

Одной дорогой

Лиха беда начало, ведь пирамида складывается из камней — так, цитируя пословицы и поговорки, в течение пятидесяти минут председатель КНР открывал форум и звал в дорогу. «Вдоль Великого шелкового пути раньше была земля, где течет молоко и мед. Но сегодня там конфликты и кризис», — патетично говорил Си Цзиньпин. Китай же предлагает мирную концепцию: никакого вмешательства во внутренние дела других стран, никакого экспорта социального строя, никакого навязывания модели развития.

«Вместо повторения стереотипов геополитической игры мы будем формировать новое взаимовыгодное сотрудничество, создавать большую землю гармоничного существования без вредных для стабильности замкнутых групп», — заявил Си.

О создании новых трансграничных сетей, соединяющих восточную, западную и Южную Азию, китайский лидер заговорил в сентябре 2013 года. С тех пор масштабная инициатива сменила несколько имен — «Новый шелковый путь», «Экономический пояс», «Один пояс — один путь» — и получила подкрепление в виде фонда, для которого Китай намерен выделить 100 миллиардов юаней (14,5 миллиардов долларов). Более ста государств уже заявили о намерении присоединиться к проекту. Но сама идея так и не приобрела стройную и ясную модель развития.

Впрочем, в Пекине и не собирались вносить ясность. Председатель Си предлагал собравшимся не каркас экономический концепции, а общую судьбу.

Большая Евразия

Владимир Путин в своей речи на открытии форума тоже использовал образы. «Шелковый путь шел от оазиса к оазису, от колодца к колодцу», — говорил российский президент. А в китайской культуре колодец — это образ, символизирующий источник жизненной силы, вокруг которого возникает дружба и доверие, напомнил Путин. Этот исторический опыт сотрудничества важен и в XXI веке, когда прежние модели экономического развития практически исчерпаны, концепция социального государства переживает кризис, а протекционизм становится нормой.

«Чтобы развязать узлы, нужно отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», — убеждал российский президент. И способна на это Евразия. Она предложит новую повестку и «покажет мировому сообществу пример новаторского будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении национального суверенитета».

Большая Евразия — это не абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения цивилизационный проект, заключил свою речь Путин.

Не по пути

Под мировым сообществом, которому надо показать пример, российский президент, очевидно, имел в виду США и Евросоюз, мало представленные на форуме. Еще один крупный игрок в регионе — Япония — также предпочла не заметить мероприятие.

А Владимир Путин, несмотря на присутствие на форуме глав Белоруссии и Казахстана, выступал еще и в качестве лидера ЕАЭС. О сопряжении Евразийского союза с «Поясом» заговорили в мае 2015 года. Но никакого конкретного наполнения эти идеи пока не получили. Да и в целом, несмотря на внушительный десант министров и бизнесменов, приехавших с российским президентом в Пекин, обсуждение и подписание документов отложили на начало июля, когда в Москву с визитом прибудет Си Цзиньпин.

«Так, просто так. Как в мультике говорили, помните», — отшутился глава Минэкономразвития Максим Орешкин на вопрос о том, зачем он приехал в Пекин.

И чех, и грек

Невнятная деловая повестка не отразилась на политической составляющей работы российского президента. После открытия форума он пообщался «на ногах» с президентом Турции и провел несколько двусторонних встреч. Главные переговоры — с Си Цзиньпином — по всей видимости, прошли в дружелюбной атмосфере. «Ну там были шутки», — заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров тоже был настроен на шутливый лад. «Вот они, свободные художники!» — обрадовался он, увидев знакомого журналиста. Его радушие не вполне разделял президент Чехии Милош Земан, готовившийся к двусторонней встрече с Путиным. Он с недовольством огляделся по сторонам и на неплохом русском произнес: «Очень много прессы, надо ликвидировать». «Не надо ликвидировать, сократить же можно», — резонно заметил Путин.

Несмотря на некоторые пробелы в знании великого и могучего, Земан от переводчика отказался: «Мы все разумеем какой-то русский диалект». И поинтересовался, продолжает ли курить Лавров: «Хотя господин президент вам запрещал». «Я не запрещаю, я рекомендую», — снова смягчал его выражения Путин.

Некоторое время спустя российский президент встретился еще с премьером Греции Алесисом Ципрасом, а затем отправился на торжественный ужин и в Большой театр, где китайцы со свойственным им размахом подготовили гала-концерт. Во второй день форума состоятся два раунда круглых столов, а завершится он пресс-конференцией председателя КНР Си Цзиньпина, который подведет итоги. Владимир Путин также пообщается с прессой перед вылетом в Россию.

Татьяна Меликян

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