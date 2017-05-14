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Президент Чехии отказался от помощи переводчика на встрече с Путиным

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Милош Земан и Владимир Путин
Милош Земан и Владимир Путин

Президент Чехии Милош Земан отказался от услуг переводчика на переговорах в Пекине со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

В начале беседы Путин поинтересовался, будет ли перевод на чешский язык. Земан взял слово и сказал, что услуги переводчика не требуются. «Мы все понимаем, какой-то русский диалект, может быть, диалект средней России», — предположил он. «Литературный русский язык», — поправил коллегу российский президент.

Помимо этого, перед началом встречи Земан и глава МИД России Сергей Лавров пошутили над привычкой курить, сообщает РИА Новости. Чешский политик обратился к министру: «Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить». Путин с улыбкой заметил, что не запрещает, а не рекомендует. «Это не столько президент, сколько наша Государственная дума», — добавил Лавров.

На форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века) в Пекин съехались 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. Визит президента России в КНР запланирован на два дня — 14 и 15 мая.

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