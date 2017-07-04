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СМИ раскрыли детали встречи Путина и Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в понедельник вечером обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает агентство «Синьхуа».

«Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Они договорились совместно добиваться надлежащего урегулирования проблемы полуострова путем диалога и переговоров», — говорится в сообщении.

Председатель КНР заявил, что стороны должны укреплять сотрудничество и твердо поддерживать друг друга в вопросах пути развития, защиты суверенитета и национальной безопасности.

Путин принял в Кремле лидера КНР вечером 3 июля. Лидеры обменялись рукопожатиями, основная часть их встречи была закрыта от журналистов. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у лидеров двух стран запланирован неформальный ужин.

По итогам визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится два дня, будет утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Лидеры России и Китая в последний раз встречались в начале июня в Астане, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе переговоров российский президент заявил, что визит председателя КНР — главное событие в отношениях Москвы и Пекина в этом году.

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