Путин подшутил над опоздавшей китайской делегацией

Президент России Владимир Путин с юмором воспринял заминку китайской делегации на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

3 мая перед началом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер обратил внимание на то, что один из членов турецкой делегации опаздывает на протокольное мероприятие. «Не хотят твои работать?» — в шутку спросил он у Эрдогана.

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Российский президент также иногда задерживается перед началом мероприятий.

15 декабря он на два часа позже запланированного прибыл в Японию для переговоров с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что опоздание было связано с рабочим графиком главы государства.

10 июня 2015 года Владимир Путин на час опоздал на встречу с Папой Римским Франциском. В Кремле эту задержку объяснили сложным дорожным трафиком в столице Италии.