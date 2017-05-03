Путин на встрече с Эрдоганом пошутил о нежелании турецкой делегации работать

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подшутил над членами его делегации, которые не сразу сумели найти место, где сесть. Об этом в среду, 3 мая, сообщает РИА Новости.

«Не хотят твои работать», — сказал российский лидер. Спустя несколько секунд после этой заминки переговоры начались.

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Беседа Путина и Эрдогана проходит в Сочи в резиденции Бочаров Ручей. Отмечается, что главы государств намерены обсудить актуальные международные и региональные проблемы, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса. Также речь пойдет о строительстве трубопровода «Турецкий поток» и снятии ограничений Анкары на поставки российского зерна.

Незадолго до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что намерен попросить своего российского коллегу ускорить процесс снятия торговых ограничений, введенных Москвой против Анкары после того, как в ноябре 2015-го турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в небе Сирии.

В марте Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которые не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, действующий с 1 января 2016 года.

