В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 мая.

Российский президент поблагодарил турецкого коллегу за визит и выразил надежду на конструктивное общение. «Мы исходим из того, что в перспективе ситуация внутриполитическая будет восстанавливаться и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений», — сказал Путин.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к встрече, президенты «"сверят часы" по актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего, касающимся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса». Кроме того, стороны обсудят вопросы по строительству трубопровода «Турецкий поток» и снятию ограничений Анкары на поставки российского зерна.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что намерен попросить своего российского коллегу ускорить процесс снятия торговых ограничений, введенных Россией против Турции в 2015 году. 2 мая сообщалось, что на встрече будут затронуты вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС).

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 марта в Москве.