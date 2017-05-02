В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Эрдогана 3 мая

Президент России Владимир Путин 3 мая в Сочи обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сирийское урегулирование и вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 2 мая.

«Вопросы военно-технического сотрудничества будут на повестке дня, вот что я могу сказать. Вопросы ВТС достаточно сенсативные, поэтому в данном случае я не стал бы ничего больше добавлять», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос о поставках комплексов С-400.

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Официальный представитель Кремля добавил, что по итогам встречи запланирована пресс-конференция.

В середине апреля министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не смогла добиться конкурентных цен и обмена технологиями от союзников по НАТО при закупке систем ПВО и рассматривает в качестве альтернативы российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Москва не видит препятствий для этой сделки в связи с членством Анкары в Североатлантическом альянсе.

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 марта в Москве.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Как утверждает разработчик оружия НПО «Алмаз», ракетный комплекс способен поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.