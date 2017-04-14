Минобороны Турции рассматривает вариант закупки российских комплексов С-400

Анкара не смогла добиться конкурентных цен и обмена технологиями от союзников по НАТО при закупке систем ПВО, и рассматривает в качестве альтернативы российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, передает РИА Новости.

Ранее как в Анкаре, так и в Москве неоднократно заявляли о ведущихся переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в настоящее время проходят переговоры о продаже Турции систем ПВО в случае предоставления Россией кредита республике.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Москва не видит препятствий для возможной поставки оборонительных систем вооружения Анкаре в связи с ее членством в Североатлантическом альянсе.

На полях встречи российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 10 октября Россия получила приглашение участвовать в заново запущенном конкурсе T-LORAMIDS по закупке дальнобойной зенитной ракетной системы ПВО/ПРО. T-LORAMIDS был запущен в 2009 году, чтобы оснастить турецкие вооруженные силы системой дальней ПВО и нестратегической ПРО (для борьбы с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами). В 2013 году российская сторона, пытавшаяся продать в Турцию систему С-300ВМ «Антей-2500», выбыла из этого конкурса, как утверждают турецкие источники, из-за высокой запрошенной цены.