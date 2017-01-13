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Эксперт рассказал о возможностях полка С-400 в Крыму

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ЗРК С-400 «Триумф »
ЗРК С-400 «Триумф »

Вооруженный системой С-400 «Триумф» зенитный ракетный полк, который заступит на дежурство в Крыму, сможет отразить авиаудар 72 самолетов. Об этом в пятницу, 13 января, заявил в интервью Национальной службе новостей (НСН) член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Это очень серьезная сила, которая будет обеспечивать ПВО нашего Крыма и региона», — сказал Сивков.

Он отметил, что полуостров «находится под угрозой в случае проведения воздушно-наступательной операции НАТО». «Не стоит забывать, что хоть Турция и дружественная, но Турция – страна НАТО, а Болгария, Румыния и прочие бывшие члены Варшавского договора, также являются членами НАТО», — сказал эксперт.

По информации ТАСС, гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступит на боевое дежурство в Крыму в субботу. Его вооружение было пополнено системой «Триумф» в прошлом году, личный состав прошел переобучение.

11 января сообщалось, что зенитный ракетный полк, вооруженный системой «Триумф», заступил на боевое дежурство в Подмосковье. Телеканал «360» опубликовал фото и видео нового комплекса, развернутого в регионе.

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