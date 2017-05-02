Эксперт сообщил о надежде Эрдогана решить проблемы экономики на встрече в Сочи

Вопросы экономики окажутся одной из центральных тем переговоров в Сочи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в преддверии визита турецкого лидера в Россию рассказал «Ленте.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Перед Эрдоганом стоит целый ряд конкретных задач. Он хотел бы добиться отмены ограничений на торговлю сельхозпродукцией, есть вопросы, касающиеся отмены безвизового режима, есть энергетические проекты, в которых Анкара, безусловно, заинтересована», — отметил политолог, добавив, что Россия — один из основных экономических партнеров Турции.

По словам эксперта, в результате заморозки отношений между Москвой и Анкарой после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 отдельным секторам турецкой экономики был нанесен значительный ущерб. В частности, помимо сельскохозяйственной отрасли, речь идет о строительной и туристической сферах.

Материалы по теме Не совсем друзья Что мешает восстановлению диалога Москвы и Анкары

«Сильно пострадал малый бизнес: турецкие фермеры, крестьяне, владельцы небольших ресторанов и торговых точек, ориентированных на российских туристов, а также турецкие рабочие, которые выезжали на работу в Россию», — пояснил Кортунов.

Политолог отметил, что президент Турции и российский лидер Владимир Путин ранее поставили цель – довести товарооборот между странами до 100 миллиардов долларов в год. «На пике отношений Москва и Анкара приблизились к отметке в 40 миллиардов долларов, в прошлом году, во время кризиса, товарооборот составлял меньше 20 миллиардов долларов в год», — сообщил эксперт.

3 мая в Сочи состоятся переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером. До этого президенты встречались 10 марта в Москве. Турецкая сторона рассчитывала, что итогом переговоров станет полная отмена санкций, введенных после инцидента с российским Су-24 в ноябре 2015-го, а также облегчение визового режима. Однако не все из того, что ожидала Анкара, было реализовано в полной мере. Москва лишь исключила из санкционного списка гвоздику, лук, цветную капусту и брокколи, а помидоры, огурцы и яблоки — столь важная статья турецкого экспорта — остались под запретом.