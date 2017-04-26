В Москве раскритиковали Турцию за авиаудар по курдам

Аавиаудар турецких ВВС по курдам на территории Сирии и Ирака мог привести к усилению позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в заявлении отмечается, что удары нанесены по территориям суверенных государств в обход их законных правительств. В нынешней ситуации, пояснили дипломаты, всем сторонам конфликта следует проявить политическую дальновидность и сосредоточиться на борьбе против джихадистов.

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25 апреля ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. На следующий день между сторонами начались полномасштабные бои.

С 1984 года РПК на юго-востоке страны ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в стране и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается сепаратистской террористической организацией.

